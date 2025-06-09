Обстрел Ровенской области и дроны в Киеве: что известно о ночной атаке РФ по Украине

Чем атаковала Россия
Еще вечером в воскресенье, 8 июня, россияне запустили по территории Украины ударные дроны типа "Шахед" с разных направлений. Из-за этого тревогу начали объявлять на севере и востоке Украины.
Затем, около 02:00 понедельника, 9 июня, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара с юга и севера. А также о пусках крылатых ракет из акватории Черного моря.
Через некоторое время Воздушные силы сообщили о пусках из Брянской области РФ в направлении Черниговщины и Киева.
А уже в 04:00 стало известно о пусках нескольких групп крылатых ракет. Мониторинговые каналы сообщали о взлете Ту-95 МС, однако Воздушные силы официально этого не подтверждали. Сначала также сообщалось, что они движутся в направлении Киева. Однако впоследствии Воздушные силы уточнили, что те были замечены в Житомирской области курсом на Ровенскую область.
Киев
Тревога в Киеве была объявлена еще в воскресенье вечером. Столица находилась под массированной атакой российских ударных дронов. Сообщалось о работе ПВО.
По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, повреждения получило офисное здание в Дарницком районе украинской столицы. Ткаченко подчеркнул, что на место происшествия отправились оперативные службы.
"На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется. Атака продолжается", - рассказал он.
Ровно и область
Основной целью россиян этой ночью оказалась Ровенская область и сам город Ровно. Сначала регион массированно атаковали вражеские дроны с нескольких направлений.
Около 03:00 мониторинги сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К и об угрозе пуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" в направлении Ровно. Однако официально эта информация не подтверждалась.
Уже в 05:00 в Ровно прозвучали повторные взрывы во время пуска крылатых ракет.
По словам начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля, для региона эта ночь была тяжелой.
"Очень тяжелая ночь для Ровенской области. Наша область подверглась мощному воздушному удару врага. По предварительной информации, одно гражданское лицо ранено", - сообщил Коваль.
Одесса
Около 02:00 стало известно, что россияне запустили крылатые ракеты в сторону Одесской области. Об угрозе ракетного удара Воздушные силы.
"Внимание! Ракеты в Одесскую область с Черного моря", - сказано в сообщении.
В то же время, незадолго до этого Мониторинговые каналы предупреждали о пусках ракет Х-22 с Ту-22м3.
Полтавская область
Как сообщил и.о. руководителя Полтавской ОВА Владимир Когут, сегодня ночью в Миргородском районе в результате падения обломков БПЛА была повреждена линия электропередач.
"Энергетики оперативно возобновили электроснабжение благодаря резервной линии. Последующие ремонтные работы запланированы в течение дня", - заявил он.
Днепропетровская область
Также враг продолжал терроризировать Днепропетровщину. Противник направил в область беспилотники. Вечером и ночью защитники уничтожили над регионом 6 беспилотников.
По словам главы ОВА Сергея Лысака, в результате атаки в Самаровском районе занялось хозяйственное сооружение. Пожар спасатели погасили.
Под утро агрессор возобновил удары по Никопольщине. Применил тяжелую артиллерию и FPV-дроны. Попал по Никополю, Марганецкому и Покровскому общинам.
Ударила русская армия и по Маломихайловской общине Синельниковского района. Повреждены транспортные средства и домовладения.