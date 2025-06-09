Обстрел Ровенской области и дроны в Киеве: что известно о ночной атаке РФ по Украине

Чем атаковала Россия

Еще вечером в воскресенье, 8 июня, россияне запустили по территории Украины ударные дроны типа "Шахед" с разных направлений. Из-за этого тревогу начали объявлять на севере и востоке Украины.

Затем, около 02:00 понедельника, 9 июня, Воздушные силы предупредили об угрозе баллистического удара с юга и севера. А также о пусках крылатых ракет из акватории Черного моря.

Через некоторое время Воздушные силы сообщили о пусках из Брянской области РФ в направлении Черниговщины и Киева.

А уже в 04:00 стало известно о пусках нескольких групп крылатых ракет. Мониторинговые каналы сообщали о взлете Ту-95 МС, однако Воздушные силы официально этого не подтверждали. Сначала также сообщалось, что они движутся в направлении Киева. Однако впоследствии Воздушные силы уточнили, что те были замечены в Житомирской области курсом на Ровенскую область.

Киев

Тревога в Киеве была объявлена еще в воскресенье вечером. Столица находилась под массированной атакой российских ударных дронов. Сообщалось о работе ПВО.

По словам начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко, повреждения получило офисное здание в Дарницком районе украинской столицы. Ткаченко подчеркнул, что на место происшествия отправились оперативные службы.

"На месте работают службы. Выясняем степень повреждений. Информация уточняется. Атака продолжается", - рассказал он.

Ровно и область

Основной целью россиян этой ночью оказалась Ровенская область и сам город Ровно. Сначала регион массированно атаковали вражеские дроны с нескольких направлений.

Около 03:00 мониторинги сообщили о взлете российского истребителя МиГ-31К и об угрозе пуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" в направлении Ровно. Однако официально эта информация не подтверждалась.

Уже в 05:00 в Ровно прозвучали повторные взрывы во время пуска крылатых ракет.

По словам начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля, для региона эта ночь была тяжелой.