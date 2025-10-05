ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Комбінований обстріл Львівщини: відомо про перших загиблих

Львівська область, Неділя 05 жовтня 2025 09:41
Комбінований обстріл Львівщини: відомо про перших загиблих Фото: в Львові повідомили про перших загиблих (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Львівській області внаслідок комбінованого удару дронів та крилатих ракет загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького.

За попередніми даними глави ОВА, внаслідок комбінованого удару ворожими безпілотниками та крилатими ракетами у Львівській області дві людини загинули, а ще двоє отримали поранення.

"На місцях працюють всі профільні служби. Вічна пам'ять усім загиблим. Щирі співчуття рідним. Інформація оновлюється", - додав він.

Масована атака на Україну

У ніч на 5 жовтня Росія здійснила масовану атаку по території України. Найбільше постраждали Львівська область та місто Львів.

Близько 04:30 по місту ударили дрони, пізніше - крилаті ракети з Чорного моря. Вранці по Львову завдали ударів аеробалістичними ракетами Кинджал, випущеними з винищувачів МіГ-31. Цього разу ворог застосував майже всі наявні види озброєння.

Окрім західних областей, під обстріл потрапило Запоріжжя. Масована атака призвела до відключення електроенергії у десятків тисяч людей, частина Черкащини також залишилась без світла через пошкоджені лінії електропередач.

У цю ніч на Івано-Франківщину також було завдано масованих ударів по об’єктах критичної інфраструктури.

Детальніше про всі наслідки комбінованої атаки РФ по Україні, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Львів Війна Росії проти України
