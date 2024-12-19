Комбінована атака: як Україні вдалося уразити великий НПЗ під Ростовом

За даними джерела, спочатку дрони СБУ перевантажили російське ППО, яке захищало завод. Цим вони створили "вікно можливостей" для роботи українських реактивних ракет, якими СБУ та ВМС спільно відпрацювали наступним етапом.

"Підтверджується пожежа в районі об’єкту, а саме на установці каталітичного крекінгу ЕЛОУ-АВТ-2.5", - йдеться в повідомлені Генштабу ЗСУ.

Внаслідок атаки на НПЗ виникла масштабна пожежа. На відео видно, багато джерел займання на значній площі. Була уражена також установка ЕЛОУ-АВТ-2,5, яка призначена для отримання зріджених вуглеводневих газів.

Попередня інформація підтверджує, що спільна операція СБУ та ВМС завдала значних збитків виробничим потужностям підприємства.

"Сьогоднішня спецоперація була проведена із застосуванням безпілотних засобів і ракет українського виробництва", - повідомило поінформоване джерело в СБУ.