Комбинированная атака: как Украине удалось поразить крупный НПЗ под Ростовом

В ночь на 19 декабря был нанесен комбинированный ракетно-дроновой удар по "Новошахтинскому заводу нефтепродуктов" в Ростовской области РФ. Это была совместная операция Военно-морских сил ВСУ и СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник в СБУ.
По данным источника, сначала дроны СБУ перегрузили российское ПВО, которое защищало завод. Этим они создали "окно возможностей" для работы украинских реактивных ракет, которыми СБУ и ВМС совместно отработали следующим этапом.
"Подтверждается пожар в районе объекта, а именно на установке каталитического крекинга ЭЛОУ-АВТ-2.5", - говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
В результате атаки на НПЗ возник масштабный пожар. На видео видно, много источников возгорания на значительной площади. Была поражена также установка ЭЛОУ-АВТ-2,5, которая предназначена для получения сжиженных углеводородных газов.
Предварительная информация подтверждает, что совместная операция СБУ и ВМС нанесла значительный ущерб производственным мощностям предприятия.
"Сегодняшняя спецоперация была проведена с применением беспилотных средств и ракет украинского производства", - сообщил информированный источник в СБУ.
Напомним, Украина атакуют дронами российские НПЗ и нефтебазы с начала 2024 года. Это делается с целью снизить военный потенциал врага.
НПЗ в Новошахтинске был атакован в ночь на 20 декабря. Как заявил глава Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, НПЗ в Новошахтинске играет важную роль для оборонной промышленности РФ. Близость завода к границе с Украиной делает его важным для врага в вопросе логистики.