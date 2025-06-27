Комбата ЗСУ викрили на незаконній виплаті бойових: збитків на майже 1 млн гривень

Працівники Державного бюро розслідувань у взаємодії з СБУ повідомили про підозру командиру батальйону однієї з військових частин Донецької області, який організував незаконну виплату бойових надбавок на суму майже 1 млн гривень.

За даними слідства, у 2023 році троє військовослужбовців батальйону протягом трьох місяців отримували додаткову грошову винагороду за нібито виконання бойових завдань у районі проведення бойових дій, хоча фактично перебували в тилу.

Повідомляється, що командир батальйону нібито особисто видавав завідомо неправдиві документи, на підставі яких здійснювалося незаконне нарахування винагороди. Внаслідок таких дій державному бюджету було завдано збитків на майже 1 млн гривень.

Посадовцю повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, внесенні неправдивих відомостей до офіційних документів і видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки.

Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.