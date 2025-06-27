Комбата ВСУ разоблачили на незаконной выплате боевых: убытков на почти 1 млн гривен

Работники Государственного бюро расследований во взаимодействии с СБУ сообщили о подозрении командиру батальона одной из воинских частей Донецкой области, который организовал незаконную выплату боевых надбавок на сумму почти 1 млн гривен.

По данным следствия, в 2023 году трое военнослужащих батальона в течение трех месяцев получали дополнительное денежное вознаграждение за якобы выполнение боевых задач в районе проведения боевых действий, хотя фактически находились в тылу.

Сообщается, что командир батальона якобы лично выдавал заведомо ложные документы, на основании которых осуществлялось незаконное начисление вознаграждения. В результате таких действий государственному бюджету был нанесен ущерб на почти 1 млн гривен.

Должностному лицу сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, внесении ложных сведений в официальные документы и выдаче заведомо ложных официальных документов, повлекшее тяжкие последствия.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.