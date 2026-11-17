Рішення про колегіальний розгляд ВАКС ухвалив 30 жовтня. Раніше захист одного з обвинувачених подав відповідне клопотання, посилаючись на тяжкість інкримінованих злочинів.

Сам Комарницький, якого слідство вважає організатором злочинної організації, на засідання не з’явився. Він перебуває у Відні, куди виїхав у лютому 2025 року під час операції "Чисте місто".

6 жовтня 2026 року НАБУ і САП скерували обвинувальний акт щодо дев’ятьох осіб. Підготовче засідання 15 жовтня не вдалося завершити через неявку Комарницького, Олени Богославської та відсутність захисника одного з фігурантів. Прокурор порушував питання про спеціальне судове провадження щодо тих, хто перебуває за кордоном.

Що відомо про справу

За версією слідства, група під керівництвом Комарницького використовувала "туалетні схеми" - реєструвала на перспективних ділянках фіктивні або незначні споруди, щоб отримати землю поза конкурсом нібито для їх обслуговування.

Протягом 2023-2024 років фігуранти планували заволодіти комунальною землею вартістю понад 70 млн грн. Частину ділянок вартістю 11,6 млн грн, за даними слідства, фігурантам уже вдалося вивести з комунальної власності.

Серед обвинувачених, зокрема:

Денис Комарницький - організатор злочинної організації;

Петро Оленич та Олександр Спасибко - ексзаступники голови КМДА;

Михайло Терентьєв - голова земельної комісії Київради;

Олена Марченко - депутатка, членкиня комісії;

Олексій Мушта, Роман Блюмін, Аліса Соболь, Олена Богославська.

Троє фігурантів - Віталій Білоус, Юрій Леонов та Наталія Лебедєва - уже уклали угоди про визнання винуватості.

Комарницького оголосили в розшук 10 лютого 2025 року. У жовтні 2025-го НАБУ за участю австрійських колег провело в нього обшук і допит у Відні.

Попри скерування справи до суду, частина фігурантів зберегла посади в земельному блоці Києва.

Як пише "Економічна правда", навіть перебуваючи у Відні, Комарницький продовжує впливати на земельні рішення через окремих депутатів і чиновників. Джерела видання стверджують, що він зацікавлений у збереженні Терентьєва на посаді голови комісії. Земельна комісія Київради фактично не працює з зими 2025 року - через це "зависли" проєкти на близько 5 млрд грн потенційних надходжень до бюджету.