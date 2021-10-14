Командующий Воздушных сил и еще четыре офицера получили новые звания: список

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил пяти офицерам Вооруженных сил новые звания. Среди них командующий Воздушными войсками генерал-майор Николай Олещук.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Своим указом №537/2021 Зеленский присвоил командующему Воздушными силами ВСУ генерал-майору Николаю Олещуку звание генерал-лейтенанта.
Другим указом, под №538/2021, глава государства присвоил звание бригадного генерала офицерам:
Этим же указом присвоил звание коммодора заместителю командующего Военно-морских сил ВСУ капитану 1 ранга Алексею Доскато.