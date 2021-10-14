Командувач Повітряних сил і ще чотири офіцери отримали нові звання: список

Президент України Володимир Зеленський присвоїв п'яти офіцерам Збройних сил нові звання. Серед них командувач Повітряними військами генерал-майор Микола Олещук.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Своїм указом №537/2021 Зеленський присвоїв командувачу Повітряними силами ЗСУ генерал-майору Миколі Олещуку звання генерал-лейтенанта.
Іншим указом, під №538/2021, глава держави присвоїв звання бригадного генерала офіцерам:
Цим же указом присвоїв звання комодора заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ капітану 1 рангу Олексію Доскато.