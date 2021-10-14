RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Командувач Повітряних сил і ще чотири офіцери отримали нові звання: список

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський присвоїв п'яти офіцерам Збройних сил нові звання. Серед них командувач Повітряними військами генерал-майор Микола Олещук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Своїм указом №537/2021 Зеленський присвоїв командувачу Повітряними силами ЗСУ генерал-майору Миколі Олещуку звання генерал-лейтенанта.

Іншим указом, під №538/2021, глава держави присвоїв звання бригадного генерала офіцерам:

  • полковнику Сергію Литвинову-командувачу військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;
  • полковнику Володимиру Горбатюку - начальнику штабу - заступнику командувача військами оперативного командування "Захід" Сухопутних військ ЗСУ;
  • полковнику Анатолію Шевченку-заступнику командувача об'єднаних сил апарату Головнокомандувача ЗСУ.

Цим же указом присвоїв звання комодора заступнику командувача Військово-Морських сил ЗСУ капітану 1 рангу Олексію Доскато.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили України