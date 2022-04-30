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Командующий Сухопутных войск ВСУ рассказал, почему месяц назад Россия начала побег из-под Киева

Новина українською →
Суббота 30 апреля 2022 13:05
Командующий Сухопутных войск ВСУ рассказал, почему месяц назад Россия начала побег из-под Киева Фото: командующий сухопутных войск ВСУ рассказал, почему месяц назад Россия начала побег из-под Киева (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Российские оккупанты ровно месяц назад, 29 марта, начали отступать с северного направления, из пригородов столицы Украины. Командующий операции по обороне Киева, генерал-полковник и командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский рассказал, что стало причиной такого решения российского командования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интерью Сырского.

Он отметил, что в России действительно рассчитывали на успех блицкрига и собирались взять Киев за два дня и "без особых усилий", но враг столкнулся с героическим сопротивлением защитников Украины.

"Враг понес большие потери. И это заставило его изменить планы, потому что у них задача была - Киев, правительственный квартал. Ну и таким образом добиться быстрой и легкой победы", - сказал Сырский.

Командующий операции по обороне Киева добавил, что противник понес значительные потери и был деморализован, именно поэтому в России быстро изменили планы.

"Война пошла совсем в другом направлении, она затянулась. Враг морально был не готов", - заявил он.

Напомним, вчера силами штурмового подразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины под руководством командующего Сухопутных войск ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский освобожден от оккупантов село Русская Лозовая на Харьковщине. Сейчас оно полностью под контролем ВСУ.

Это стратегически важный населенный пункт, находящийся на автомобильной трассе Харьков-Белгород. Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова.

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