Командующий ООС обсудил с ОБСЕ обострение на Донбассе

Фото: Владимир Кравченко (facebook.com/kommander nord)

В Краматорске состоялась рабочая встреча командующего Объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко с делегацией Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине во главе с заместителем главы миссии Марком Этерингтон. В ходе встречи стороны обсудили обострение ситуации на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Кравченко подчеркнул, что Украина в полном объеме выполняет достигнутые договоренности. В то же время он отметил, что вооруженные формирования России ведут усиленную разведку позиций ОС с применением беспилотника и проводят фортификационное оборудование своих позиций.

Он также подчеркнул, что боевики осуществляют провокационные обстрелы в сторону украинских военных, пытаясь вызвать ответный огонь.

"Такие действия носят системный характер, все делается для того, чтобы обвинить военно-политическое руководство Украины в невозможности управлять процессом установления мира и доказать, что украинская сторона не может выполнить договоренности Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

При этом Кравченко отметил необходимость постоянного информирования мирового сообщества о фактах игнорирования боевиками перемирия, акцентировав на том, что в результате нарушений оккупантами договоренностей погиб украинский военный.

Напомним, днем боевики обстреляли позиции ООС вблизи Шумов, где сегодня должно пройти совместное инспектирование с участием ОБСЕ.

Кроме того, 10 сентября оккупанты трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе.