Боевики на Донбассе пытались поджечь траву возле позиций ВСУ

Фото: украинский военный (flickr.com/ministryofdefenceua)

Оккупационные войска с начала 10 сентября трижды нарушали режим прекращения огня на Донбассе. Кроме обстрела возле Шумов, пророссийские боевики открывали огонь в сторону позиций украинских военных возле Золотого и Золотого-5.

Об этом сообщает командование операции Объединенных сил.

Боевики применили возле Золотого и Золотого-5 трассирующие пули, чтобы поджечь траву возле украинских укреплений. В результате обстрелов военнослужащие из состава Объединенных сил не пострадали.

"Такие действия противника свидетельствуют, что враг сознательно и целенаправленно идет не только на нарушение договоренностей, но и открыто провоцирует украинскую сторону. Зато Украина в очередной раз демонстрирует свое искреннее стремление к установлению мира, но враг намеренно срывает любые попытки", - отметили в штабе.

Напомним, днем оккупанты обстреляли позиции украинских военных вблизи Шумов, где сегодня должно пройти совместное инспектирование с участием ОБСЕ.

Добавим, вчера на Донбассе сохранялся режим полного и всеобъемлющего прекращения огня.