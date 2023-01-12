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Командував штурмом "Азовсталі". СБУ повідомила про підозру брату Кадирова

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Четвер 12 січня 2023 12:24
Командував штурмом "Азовсталі". СБУ повідомила про підозру брату Кадирова Фото: депутат Держдуми РФ Адам Делімханов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Служба безпеки України повідомила про підозру двоюрідному братові глави Чеченської Республіки, депутату Держдуми РФ Адаму Делімханову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Правоохоронці зібрали докази провини Делімханова, який брав участь у захопленні Маріуполя.

Як розповіли в СБУ, чиновник входить до найближчого оточення голови Чечні Рамзана Кадирова. Саме за його вказівкою на початку повномасштабного вторгнення Делімханов прибув до тимчасово окупованої частини Донецької області. Там він очолив угруповання окупаційних військ.

Командував штурмом &quot;Азовсталі&quot;. СБУ повідомила про підозру брату Кадирова

З лютого до травня під його командуванням кадирівці воювали проти підрозділів Сил оборони на східному фронті. Угруповання брало активну участь у штурмі "Азовсталі".

Крім того, російський депутат розповсюджував через Telegram пропагандистське відео Кадирова, де він виправдовує збройну агресію Росії проти України.

Делімханову повідомлено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособництво щодо зміни кордонів території та державного кордону України);
  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірної збройної агресії Російської Федерації проти України).

Нагадаємо, співробітники ГБР і СБУ повідомили про підозру заступника голови Державної думи РФ Олександра Бабакова, який володіє українською енергетичною компанією VS Energy.

Також повідомлялося, що СБУ встановила особи ще трьох російських окупантів, які брали участь у викраденнях та тортурах мирних жителів у тимчасово захоплених районах Запорізької області.

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Азовсталь Служба безпеки України Російська Федерація Кадиров
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