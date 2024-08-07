Командував розгоном протестів у Херсоні. Генерал Росгвардії отримав підозру

Як з'ясували правоохоронці, Спиридонов брав участь у захопленні Херсонської області росіянами на початку повномасштабної війни та спробах придушення руху опору у регіоні.

За його командування чотири тактичні групи РФ під час розгону мирних протестів у Херсоні та інших населених пунктах області відправили до російських в'язниць кілька сотень учасників. Там їх катували, щоб зламати опір кремлівському режиму.

Перед визволенням правобережжя Херсонської області Спиридонов організував переправлення підлеглих підрозділів Росгвардії на лівобережну частину області, а сам втік до Росії. Там він отримав підвищення.

СБУ повідомила фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу України (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни за попередньою змовою групою осіб). Тривають заходи, щоб знайти та покарати генерала Росгвардії.