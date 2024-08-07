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Командовал разгоном протестов в Херсоне. Генерал Росгвардии получил подозрение

Фото: Владимир Спиридонов, генерал Росгвардии (росСМИ)
Автор: Иван Носальский

Украинские правоохранители сообщили генерал-лейтенанту Росгвардии Владимиру Спиридонову о подозрении. Он командовал разгоном мирных протестов в населенных пунктах Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины в Telegram.

Как выяснили правоохранители, Спиридонов принимал участие в захвате Херсонской области россиянами в начале полномасштабной войны и попытках подавления движения сопротивления в регионе. 

При его командовании четыре тактических группы РФ во время разгона мирных протестов в Херсоне и других населенных пунктах области отправили в российские тюрьмы несколько сотен участников. Там их пытали, чтобы сломить сопротивление кремлевскому режиму. 

Перед освобождением правобережья Херсонской области Спиридонов организовал переправку подчиненных подразделений Росгвардии на левобережную часть области, а сам сбежал в Россию. Там он получил повышение. 

СБУ сообщила фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц). Продолжаются меры, чтобы найти и наказать генерала Росгвардии. 

Оккупация Херсонской области

Напомним, в начале полномасштабной войны российские оккупанты оккупировали Херсонскую область. Местные жители, несмотря на агрессивных солдат РФ, выходили на мирные протесты. В частности, они проходили в Херсоне.

Осенью 2022 года украинским защитникам удалось освободить правобережье Херсонской области.

Более детально о деоккупации части региона от россиян - в материале РБК-Украина.

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