Командування РФ приховує інформацію про стан окупантів від їхніх родичів (перехоплення)

"Прошу вже місяць, і ніде не можу дізнатись, де знаходиться мій син і що з ним трапилося", - скаржиться мати окупанта.

За її словами, інформацію про долю своїх рідних (у разі загибелі - тіло) родичі намагаються шукати своїми силами.

"Перевіряють по моргах республіки (так звана "ДНР", - ред.) по прізвищах, може тіло загиблого надійшло сюди в морг Калініна, і його можуть пізнати", - розповіла вона.

Жінка також передає слова військового, який переконаний, що їх відправляють як на забій під час бойових операцій.

"Як запчастини валяються всі, кому яка різниця, те, що залишається від хлопців. Бідні хлопці, скільки їх буде ще вбитих, скільки це все триватиме. Майже рік, рік беруть Мар'їнку, рік беруть Авдіївку, беруть - не беруть", - каже вона.