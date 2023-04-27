Командование РФ скрывает информацию о состоянии оккупантов от их родственников (перехват)

"Прошу уже месяц, и нигде не могу узнать, где находится мой сын и что с ним случилось", - жалуется мать оккупанта.

По ее словам, информацию о судьбе своих родных (в случае гибели - тело) родственники пытаются искать своими силами.

"Проверяют по моргам республики (так называемая "ДНР", - ред.) по фамилиям, может тело погибшего поступило сюда в морг Калинина, и его могут узнать", - рассказала она.

Женщина также передает слова военного, убежденного, что их отправляют как на убой во время боевых операций.

"Как запчасти валяются все, кому какая разница, то, что остается от ребят. Бедные парни, сколько их будет еще убитых, сколько это будет продолжаться. Почти год, год берут Марьинку, год берут Авдеевку, берут - не берут", - говорит она.