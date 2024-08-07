Командування РФ неодноразово перебільшувало "успіхи" у війні проти України, - ISW

Цього разу аналітики згадали секретаря Радбезу РФ та колишнього главу Міноборони Сергія Шойгу. Експерти зазначили, що той перебільшив російські успіхи в Україні з середини червня 2024 року.

Зокрема, 6 серпня Шойгу заявив, що війська РФ захопили 420 квадратних км української території з 14 червня 2024 року, коли російський диктатор Володимир Путін оголосив свої безкомпромісні вимоги щодо капітуляції України як попередню умову для так званих "мирних переговорів".

Інститут пише, що виявив докази, що підтверджують, що російські війська захопили близько 290 квадратних кілометрів з 14 червня, а не 420, як говорив Шойгу.

Також аналітики зазначають, що росіяни посилили інтенсивність своїх атак на Торецькому напрямку в ніч на 18 червня після того, як загалом не проявляли активності на цій ділянці фронту протягом 2024 року.

Крім того, Інститут вивчення війни додав, що не спостерігав великих чи оперативно значущих російських успіхів на напрямі Торецька чи Авдіївки з 14 липня, хоча російські війська досягли тактичних успіхів на цих напрямках з моменту вказаної дати.