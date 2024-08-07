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Командование РФ неоднократно преувеличивало "успехи" в войне против Украины, - ISW

Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские военное командование неоднократно преувеличивало территориальные успехи армии РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет американского Института изучения войны (ISW).

На этот раз аналитики упомянули секретаря Совбеза РФ и бывшего главу Минобороны Сергея Шойгу. Эксперты отметили, что тот сильно преувеличил российские успехи в Украине с середины июня 2024 года.

В частности, 6 августа Шойгу заявил, что войска РФ захватили 420 квадратных км украинской территории с 14 июня 2024 года, когда российский диктатор Владимир Путин изложил свои бескомпромиссные требования о капитуляции Украины, как предварительное условия для так называемых "мирных переговоров".

Институт пишет, что обнаружил доказательства, подтверждающие, что российские войска захватили около 290 квадратных километров с 14 июня, а не 420 как говорил Шойгу.

Также аналитики указывают, что россияне усилили интенсивность своих атак на Торецком направлении в ночь на 18 июня после того, как в целом не проявляли активности на этом участке фронта в течение 2024 года.

Кроме того, Институт изучения войны добавил, что не наблюдал крупных или оперативно значимых российских успехов на направлении Торецка или Авдеевки с 14 июля, хотя российские войска добились тактических успехов на этих направлениях с момента указанной даты.

Напомним, что с начала суток, 6 августа, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Наиболее активно враг наступал на Покровском направлении, однако ВСУ смогли отразить 25 атак противника. К вечеру, 22:00, шесть боев ещё продолжались.

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