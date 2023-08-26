Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні, - ЗМІ

Командування Північноатлантичного альянсу провело секретну нараду із головкомом ЗСУ Валерієм Залужним на польському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
За даними видання, зустріч відбулася 11 днів тому. Окрім генерала, у ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Каволі та начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.
"Головним питанням порядку денного було, що робити з прогресом контрнаступу України, що зупинився, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року", - ідеться в матеріалі.
Видання зауважує, помітно, що після цієї зустрічі стратегія ЗСУ змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на запорізькому напрямку та виході до Азовського моря.
Нагадаємо, окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.
При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники зайшли у населений пункт Роботине та встановили там український прапор.
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