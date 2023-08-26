Командування НАТО провело секретну нараду із Залужним на польському кордоні, - ЗМІ

За даними видання, зустріч відбулася 11 днів тому. Окрім генерала, у ній брав участь увесь командний склад ЗСУ, верховний головнокомандувач Обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Каволі та начальник Штабу оборони Великої Британії Тоні Радакін.

"Головним питанням порядку денного було, що робити з прогресом контрнаступу України, що зупинився, а також плани бойових дій на майбутню виснажливу зиму і довгострокову стратегію, оскільки війна неминуче наближається до 2024 року", - ідеться в матеріалі.

Видання зауважує, помітно, що після цієї зустрічі стратегія ЗСУ змінилася. Зараз українські військові зосереджують зусилля на запорізькому напрямку та виході до Азовського моря.

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, окупанти щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області. Під удар ворога потрапляють не лише прифронтові міста і села, але й Запоріжжя.

При цьому українські військові цього літа посилили наступальні дії у Запорізькій області. Бої йдуть на двох напрямках - Мелітопольському та Бердянському. Так, нещодавно наші захисники зайшли у населений пункт Роботине та встановили там український прапор.

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