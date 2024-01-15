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Командувачі ВМС України і Норвегії обговорили ситуацію в Чорному та Азовському морях

Фото: командувач ВМС України Олексій Неїжпапа (wikipedia org)
Автор: Володимир Костирін

Командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-переговори з норвезьким колегою контр-адміралом Олівером Бердалем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.

Зазначається, що у ході бесіди сторони обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні.

"Особливу увагу було приділено питанням потреб Військово-Морських Сил ЗС України у військовій допомозі з урахуванням викликів та загроз", - йдеться в повідомленні.

Також Неїжпапа висловив вдячність Бердалу "за рішучу підтримку України та одну з ключових ролей в створенні коаліції з розвитку бойових спроможностей ВМС ЗС України".

Крім того, командувачі ВМС країн домовились розвивати дружні стосунки "для посилення спільних можливостей в оборонній сфері".

Морська коаліція

Нагадаємо, 11 грудня 2023 року Норвегія та Велика Британія оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів для підтримки морських можливостей України.

Ця нова морська коаліція тісно співпрацюватиме з ВМС ЗСУ та Міністерством оборони України задля швидкого розвитку морських сил у чорноморському регіоні.

Нагадаємо також, що Норвегія дозволила прямий продаж зброї та оборонної продукції Україні з 1 січня 2024 року.

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