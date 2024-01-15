Командувачі ВМС України і Норвегії обговорили ситуацію в Чорному та Азовському морях

Зазначається, що у ході бесіди сторони обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні.

"Особливу увагу було приділено питанням потреб Військово-Морських Сил ЗС України у військовій допомозі з урахуванням викликів та загроз", - йдеться в повідомленні.

Також Неїжпапа висловив вдячність Бердалу "за рішучу підтримку України та одну з ключових ролей в створенні коаліції з розвитку бойових спроможностей ВМС ЗС України".

Крім того, командувачі ВМС країн домовились розвивати дружні стосунки "для посилення спільних можливостей в оборонній сфері".

Морська коаліція

Нагадаємо, 11 грудня 2023 року Норвегія та Велика Британія оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів для підтримки морських можливостей України.

Ця нова морська коаліція тісно співпрацюватиме з ВМС ЗСУ та Міністерством оборони України задля швидкого розвитку морських сил у чорноморському регіоні.