Командувачі ВМС України і Норвегії обговорили ситуацію в Чорному та Азовському морях
Командувач Військово-Морських Сил Збройних сил України віце-адмірал Олексій Неїжпапа провів онлайн-переговори з норвезьким колегою контр-адміралом Олівером Бердалем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку ВМС ЗСУ.
Зазначається, що у ході бесіди сторони обговорили безпекову ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні.
"Особливу увагу було приділено питанням потреб Військово-Морських Сил ЗС України у військовій допомозі з урахуванням викликів та загроз", - йдеться в повідомленні.
Також Неїжпапа висловив вдячність Бердалу "за рішучу підтримку України та одну з ключових ролей в створенні коаліції з розвитку бойових спроможностей ВМС ЗС України".
Крім того, командувачі ВМС країн домовились розвивати дружні стосунки "для посилення спільних можливостей в оборонній сфері".
Морська коаліція
Нагадаємо, 11 грудня 2023 року Норвегія та Велика Британія оголосили про створення Коаліції морських сил і засобів для підтримки морських можливостей України.
Ця нова морська коаліція тісно співпрацюватиме з ВМС ЗСУ та Міністерством оборони України задля швидкого розвитку морських сил у чорноморському регіоні.
Нагадаємо також, що Норвегія дозволила прямий продаж зброї та оборонної продукції Україні з 1 січня 2024 року.
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