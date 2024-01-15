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Командующие ВМС Украины и Норвегии обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях

Понедельник 15 января 2024 18:41
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Командующие ВМС Украины и Норвегии обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях Фото: командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа (wikipedia org)
Автор: Владимир Костырин

Командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа провел онлайн-переговоры с норвежским коллегой контр-адмиралом Оливером Бердалем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Азово-Черноморском регионе.

"Особое внимание было уделено вопросам нужд Военно-Морских Сил ВС Украины в военной помощи с учетом вызовов и угроз", - говорится в сообщении.

Также Неижпапа выразил благодарность Бердалу "за решительную поддержку Украины и одну из ключевых ролей в создании коалиции по развитию боевых способностей ВМС ВС Украины".

Кроме того, командующие ВМС стран договорились развивать дружеские отношения "для усиления общих возможностей в оборонной сфере".

Командующие ВМС Украины и Норвегии обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях

Морская коалиция

Напомним, 11 декабря 2023 Норвегия и Великобритания объявили о создании Коалиции морских сил и средств для поддержки морских возможностей Украины.

Эта новая морская коалиция будет тесно сотрудничать с ВМС ВСУ и Министерством обороны Украины для быстрого развития морских сил в черноморском регионе.

Напомним также, что Норвегия разрешила прямую продажу оружия и оборонной продукции Украине с 1 января 2024 года.

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Чорне море Норвегия Азовское море ВМС Украины
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