Командующие ВМС Украины и Норвегии обсудили ситуацию в Черном и Азовском морях

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook -страницу ВМС ВСУ.

Отмечается, что в ходе беседы стороны обсудили ситуацию в Азово-Черноморском регионе.

"Особое внимание было уделено вопросам нужд Военно-Морских Сил ВС Украины в военной помощи с учетом вызовов и угроз", - говорится в сообщении.

Также Неижпапа выразил благодарность Бердалу "за решительную поддержку Украины и одну из ключевых ролей в создании коалиции по развитию боевых способностей ВМС ВС Украины".

Кроме того, командующие ВМС стран договорились развивать дружеские отношения "для усиления общих возможностей в оборонной сфере".

Морская коалиция

Напомним, 11 декабря 2023 Норвегия и Великобритания объявили о создании Коалиции морских сил и средств для поддержки морских возможностей Украины.

Эта новая морская коалиция будет тесно сотрудничать с ВМС ВСУ и Министерством обороны Украины для быстрого развития морских сил в черноморском регионе.