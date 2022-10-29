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Командувача російського угрупування "Центр" в Україні зняли з посади, - росЗМІ

Фото: Олександр Лапін та Володимир Путін (kremlin.ru)
Автор: Олександр Мороз

Російського генерала Олександра Лапіна, який очолює угруповання окупаційних військ "Центр", зняли з посади. Офіційно він залишить її після відпустки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Про зняття Лапіна з посади сьогодні повідомили російські "воєнкори" та Telegram-канали, у тому числі пов'язані з ПВК "Вагнера", а також російські видання РБК, Moscow Times та телеканал ЧДТРК "Грозний".

За деякими даними, він нібито взяв тритижневу відпустку.

"На початку наступного тижня він полетить у госпіталь, підлікується, потім ще тиждень відпочине і повернеться до ладу", - повідомило джерело.

При цьому, за даними Telegram-каналу "Раньше всех. Ну почти", Лапін залишить свою посаду нібито за станом здоров'я після відпустки.

Хто такий Лапін

Генерал-полковник під час вторгнення Росії очолює Центральний військовий округ. Командував наступом на Чернігів та Суми, його угруповання також брало участь у боях за Лисичанськ (Луганська область).

Влітку 2022 року був удостоєний звання героя Російської Федерації. При цьому в оточенні президента Росії Володимира Путіна саме його називають відповідальним за відступ російських військ з Харківської області та провали на Донбасі.

Нагадаємо, раніше глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров розкритикував Лапіна за відступ з Лимана (Донецька область). Він також назвав генерала "бездарем".

За даними The Washington Post, засновник приватної військової компанії "Вагнера" Євген Пригожин погодився з Кадировим і назвав російських воєначальників "шматками сміття".

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