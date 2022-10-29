Командующего российской группировки "Центр" в Украине сняли с должности, - росСМИ

Российского генерала Александра Лапина, который возглавляет группировку оккупационных войск "Центр", сняли с должности. Официально он покинет ее после отпуска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
О снятии Лапина с должности сегодня сообщили российские "военкоры" и Telegram-каналы, в том числе связанные с ЧВК "Вагнера", а также российские издания РБК, Moscow Times и телеканал ЧГТРК "Грозный".
По некоторым данным, он якобы взял трехнедельный отпуск.
"В начале следующей недели он полетит в госпиталь, подлечится, потом еще неделю отдохнет и вернется в строй", - сообщил источник.
При этом, по данным Telegram-канала "Раньше всех. Ну почти", Лапин покинет свой пост якобы по состоянию здоровья после отпуска.
Генерал-полковник в ходе вторжения России возглавляет Центральный военный округ. Командовал наступлением на Чернигов и Сумы, его группировка также участвовала в боях за Лисичанск (Луганская область).
Летом 2022 года был удостоен звания героя Российской Федерации. При этом в окружении президента России Владимира Путина именно его называют ответственным за отступление российских войск с Харьковской области и провалах на Донбассе.
Напомним, ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров раскритиковал Лапина за отступление из Лимана (Донецкая область). Он также назвал генерала "бездарем".
По данным The Washington Post, основатель частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин согласился с Кадыровым и назвал российских военачальников "кусками мусора".
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