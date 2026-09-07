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Вони нищать плани ворога: генерал Плахута відзначив воїнів-розвідників

19:45 07.09.2026 Пн
1 хв
Ігор Плахута привітав воїнів-розвідників Сил ТРО та відзначив їх нагородами
aimg Юлія Бойко
Ігор Плахута нагородив воїнів-розвідників ТРО (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Командувач Сил територіальної оборони ЗСУ генерал-майор Ігор Плахута привітав воїнів-розвідників Сил ТРО з Днем воєнної розвідки України та відзначив військовослужбовців нагородами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання Ігоря Плахути в Facebook.

"Ви бачите ворога там, де його не бачать інші. І дієте там, де найважче", - сказав він.

За його словами, значна частина роботи розвідників залишається непублічною, однак саме завдяки їхній діяльності Сили оборони отримують інформацію про плани противника, завдають йому втрат та не дозволяють досягати поставлених цілей.

"За кожною успішною операцією - ваш професіоналізм, витримка та готовність діяти там, де найважче", - наголосив командувач.

Плахута також подякував військовослужбовцям, які щодня працюють заради безпеки та незалежності України, та вшанував пам’ять розвідників, які загинули, захищаючи державу.

"Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях", - підкреслив він.

Плахута нагородив воїнів-розвідників Сил ТРО (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Як повідомлялось, 7 вересня в Україні відзначають День воєнної розвідки. У переддень цього свята в минулому році в Києві відбулася знакова подія - відкриття пам'ятного знаку "Розвідка".

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Міністерство оборони України