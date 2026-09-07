Они уничтожают планы врага: генерал Плахута отметил воинов-разведчиков

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Плахута поздравил воинов-разведчиков Сил ТРО с Днем военной разведки Украины и отметил военнослужащих наградами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление Игоря Плахуты в Facebook.
"Вы видите врага там, где его не видят другие. И действуете там, где тяжелее всего", - сказал он.
По его словам, значительная часть работы разведчиков остается непубличной, однако именно благодаря их деятельности Силы обороны получают информацию о планах противника, наносят ему потери и не позволяют добиваться поставленных целей.
"За каждой успешной операцией - ваш профессионализм, выдержка и готовность действовать там, где труднее всего", - подчеркнул командующий.
Плахута также поблагодарил военнослужащих, которые ежедневно работают ради безопасности и независимости Украины, и почтил память погибших разведчиков, защищая государство.
"Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул он.
Плахута наградил воинов-разведчиков Сил ТРО (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)
Как сообщалось, 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. В преддверии этого праздника в прошлом году в Киеве произошло знаковое событие - открытие памятного знака "Разведка".