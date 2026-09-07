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Они уничтожают планы врага: генерал Плахута отметил воинов-разведчиков

19:45 07.09.2026 Пн
1 мин
Игорь Плахута поздравил воинов-разведчиков Сил ТРО и отметил их наградами
aimg Юлия Бойко
Игорь Плахута наградил воинов-разведчиков ТРО (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Командующий Сил территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Плахута поздравил воинов-разведчиков Сил ТРО с Днем военной разведки Украины и отметил военнослужащих наградами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление Игоря Плахуты в Facebook.

"Вы видите врага там, где его не видят другие. И действуете там, где тяжелее всего", - сказал он.

По его словам, значительная часть работы разведчиков остается непубличной, однако именно благодаря их деятельности Силы обороны получают информацию о планах противника, наносят ему потери и не позволяют добиваться поставленных целей.

"За каждой успешной операцией - ваш профессионализм, выдержка и готовность действовать там, где труднее всего", - подчеркнул командующий.

Плахута также поблагодарил военнослужащих, которые ежедневно работают ради безопасности и независимости Украины, и почтил память погибших разведчиков, защищая государство.

"Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул он.

Плахута наградил воинов-разведчиков Сил ТРО (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)

Как сообщалось, 7 сентября в Украине отмечают День военной разведки. В преддверии этого праздника в прошлом году в Киеве произошло знаковое событие - открытие памятного знака "Разведка".

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Министерство обороны Украины