Вони нищать плани ворога: генерал Плахута відзначив воїнів-розвідників

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на привітання Ігоря Плахути в Facebook .

"Ви бачите ворога там, де його не бачать інші. І дієте там, де найважче", - сказав він.

За його словами, значна частина роботи розвідників залишається непублічною, однак саме завдяки їхній діяльності Сили оборони отримують інформацію про плани противника, завдають йому втрат та не дозволяють досягати поставлених цілей.

"За кожною успішною операцією - ваш професіоналізм, витримка та готовність діяти там, де найважче", - наголосив командувач.

Плахута також подякував військовослужбовцям, які щодня працюють заради безпеки та незалежності України, та вшанував пам’ять розвідників, які загинули, захищаючи державу.

"Їхній подвиг назавжди залишиться в наших серцях", - підкреслив він.

Плахута нагородив воїнів-розвідників Сил ТРО (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)