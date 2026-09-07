Они уничтожают планы врага: генерал Плахута отметил воинов-разведчиков

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на поздравление Игоря Плахуты в Facebook .

"Вы видите врага там, где его не видят другие. И действуете там, где тяжелее всего", - сказал он.

По его словам, значительная часть работы разведчиков остается непубличной, однако именно благодаря их деятельности Силы обороны получают информацию о планах противника, наносят ему потери и не позволяют добиваться поставленных целей.

"За каждой успешной операцией - ваш профессионализм, выдержка и готовность действовать там, где труднее всего", - подчеркнул командующий.

Плахута также поблагодарил военнослужащих, которые ежедневно работают ради безопасности и независимости Украины, и почтил память погибших разведчиков, защищая государство.

"Их подвиг навсегда останется в наших сердцах", - подчеркнул он.

Плахута наградил воинов-разведчиков Сил ТРО (фото: facebook.com/TerritorialDefenseForces)