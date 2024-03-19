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Командувач Повітряних сил ЗСУ показав знищення дрону на півдні України (відео)

Ілюстративне фото: українські військові знищили дрон на півдні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники сьогодні, 19 березня, увечері знищили безпілотник росіян на південному напрямку. Це вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Повітряних сил Збройних сил України Миколу Олещука в Telegram.

"Вечір 19 березня. Продовжуємо знищувати ворожі БПЛА на південному напрямку", - написав він та оприлюднив відео роботи ЗСУ.

Олещук подякував за знищення безпілотника воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти активно використовують безпілотники у війні проти України. Зокрема, вони запускають по території нашої країни дрони-камікадзе "Шахед".

Часто атаки дронів спрямовані на цивільну інфраструктуру України, через що гинуть і зазнають поранень мирні жителі.

Зокрема, вночі 13 березня росіяни вдарили по Сумах. Ворожий дрон-камікадзе влучив у житлову п'ятиповерхівку.

Було зруйновано 15 квартир, близько 30 - пошкоджено. Через таку атаку були загиблі та поранені.

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