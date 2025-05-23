ua en ru
Пт, 23 травня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Командувач армії Румунії назвав ключові загрози з боку РФ: що турбує Бухарест

Бухарест, П'ятниця 23 травня 2025 14:03
UA EN RU
Командувач армії Румунії назвав ключові загрози з боку РФ: що турбує Бухарест Фото: начальник Генерального штабу оборони Румунії Георгіце Влад (flickr.com photos nato)
Автор: Наталія Юрченко

Військові Румунії попереджають про численні загрози з боку Росії. Деякі з них пов'язані з активністю РФ у Чорному морі.

Про це заявив начальник Генерального штабу оборони Румунії, генерал Георгіце Влад, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

Він зазначив, з початку повномасштабної війни в Україні для Румунії існує "багато небезпек, що створюються головним чином Російською Федерацією".

За словами командувача, Румунія регулярно стикається зі спуфінгом GPS-сигналів - подібні атаки фіксуються щотижня.

"Ми стикаємося з проблемами електромагнітних перешкод, і тут я маю на увазі підробку та переміщення системи GPS. Вони не щоденні, але здебільшого ми маємо проблеми щотижня", - сказав Георгіце Влад.

Ще одним викликом є поява російських морських мін, що дрейфують у Чорному морі.

"Я можу продовжувати говорити про дрейфуючі міни. З початку війни в Україні ми виявили 122 діючі міни. Я також продовжу говорити про загрози, пов'язані з підводними кабелями та трубопроводами", - додав генерал.

Відповідаючи на запитання про потенційне виведення американських військ з Румунії, Георгіце Влад заявив: "Так, ми готові". Водночас він підкреслив, що наразі "немає жодних конкретних ознак того, що це може статися".

"Наш кордон з Україною дуже великий, у нас найбільший кордон - 800 кілометрів. Небезпека існує, і ми не можемо її прикрити, і жодна держава світу не може прикрити всю цю територію тими засобами ППО, які є в її розпорядженні", - сказав він.

Дрони і ракети РФ у Румунії

Нагадаємо, що сусідні з Україною країни також відчувають наслідки атак Росії. Під час нальотів дронів російські безпілотники іноді залітають у Румунію та Молдову.

Крім того, Польща постійно підіймає авіацію, коли Росія масовано атакує Україну ракетами і є загроза для західних областей.

Так, 25 грудня РФ атакувала Україну понад 70 ракетами та понад 100 дронами. Повітряні сили ЗСУ повідомляли, що під час атаки одна з російських ракет перетнула повітряний простір Молдови. За даними моніторингових груп, російська ракета подолала 140 кілометрів територією Молдови та Румунії.

Проте у Румунії заперечили, що ракета РФ пролітала над її територією.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Румунія
NEWS
Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між Україною та РФ
Трамп заявив про завершення великого обміну полоненими між Україною та РФ
DAILY
Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Таємні місії ГУР проти Росії: ексклюзивне інтерв’ю з героєм "Філософом"