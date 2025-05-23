Командующий армии Румынии назвал ключевые угрозы со стороны РФ: что беспокоит Бухарест

Военные Румынии предупреждают о многочисленных угрозах со стороны России. Некоторые из них связаны с активностью РФ в Черном море.

Он отметил, с начала полномасштабной войны в Украине для Румынии существует "много опасностей, создаваемых главным образом Российской Федерацией".

По словам командующего, Румыния регулярно сталкивается со спуфингом GPS-сигналов - подобные атаки фиксируются каждую неделю.

"Мы сталкиваемся с проблемами электромагнитных помех, и здесь я имею в виду подделку и перемещение системы GPS. Они не ежедневные, но в основном мы имеем проблемы каждую неделю", - сказал Георгице Влад.

Еще одним вызовом является появление российских морских мин, дрейфующих в Черном море.

"Я могу продолжать говорить о дрейфующих минах. С начала войны в Украине мы обнаружили 122 действующие мины. Я также продолжу говорить об угрозах, связанных с подводными кабелями и трубопроводами", - добавил генерал.

Отвечая на вопрос о потенциальном выводе американских войск из Румынии, Георгице Влад заявил: "Да, мы готовы". В то же время он подчеркнул, что пока "нет никаких конкретных признаков того, что это может произойти".

"Наша граница с Украиной очень большая, у нас самая большая граница - 800 километров. Опасность существует, и мы не можем ее прикрыть, и ни одно государство мира не может прикрыть всю эту территорию теми средствами ПВО, которые есть в его распоряжении", - сказал он.