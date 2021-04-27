Командование РФ поддерживает в готовности боевиков на Донбассе, - разведка

"С этой целью проводятся постоянные тренировки артиллерийских и минометных расчетов к осуществлению огня по закрепленным целям. Кроме того, противник использует соблюдения подразделениями Объединенных сил режима прекращения огня для совершенствования инженерно-фортификационного оборудования собственных огневых позиций", - сообщили в ГУР.

Также разведчики отмечают, что особое внимание уделяется оборудованию ложных рубежей обороны, а также маскировке муляжей вооружения и военной техники.

"Это делается для введения в заблуждение подразделений Объединенных сил и провоцирование их на открытие огня. Также, оккупанты продолжают всестороннее обеспечение деятельности частей первого и второго армейских корпусов ВС РФ", - добавили в ГУР.

Так, на прошлой неделе на оккупированную территорию Донбассе из РФ переместили 2,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов, а также около 30 тонн боеприпасов различной номенклатуры.