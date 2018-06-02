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Командование РФ на Донбассе ускорило доукомплектацию подразделений, - разведка

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 15:14
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

В подразделения боевиков вербуют бывших военнослужащих

Российское командование на оккупированном Донбассе ускорило доукомплектацию подразделений боевиков. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки.

В частности, Мотузяник отметил, что российское командование предпринимает меры ускоренной доукомплектации подразделений оккупационных войск на Донбассе.

"Несмотря на массовое нежелание местного населения быть причастными к преступной деятельности российских оккупантов, вербовщики вынуждены набирать пополнение за счет непригодных по состоянию здоровья лиц и бывших военнослужащих, уволенных за нарушение воинской дисциплины", - отметил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе в результате снайперского огня ранены двое украинских военных.  

 

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Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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