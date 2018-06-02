На Донбассе в результате снайперского огня ранены двое украинских военных

Раненые находятся в тяжелом состоянии

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донецком направлении в результате снайперского огня ранения получили двое украинских военных. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Сегодня утром в результате боевых действий на Донецком направлении от огня вражеских снайперов получили ранения два наших защитника. Они были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих защитников - тяжелое", - сообщил Мотузяник.

Он также отметил, что к 11:00 за сегодня уже было зафиксировано 9 прицельных обстрелов. В частности, провокации с применением гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия наблюдались в основном на Донецком направлении в районе Гнутово, Тарамчука, Лебединского, Широкино, Водяного, Павлополя и шахты Бутовка.

Кроме того, обстрел из миномета калибра 82 мм был зафиксирован по защитникам Новотошковского на Луганском направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Объединенные силы в районе КПВВ "Майорское" привели в полную боеготовность.