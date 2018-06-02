Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.15
Курс доллара
Покупка 25.82
Продажа 26.15
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2611.39
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.73
Курс евро
Покупка 30.03
Продажа 30.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3047.24
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.3
Курс рубля
Покупка 3.87
Продажа 4.3
НБУ 4.2
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На Донбассе в результате снайперского огня ранены двое украинских военных

НовостиПроисшествия    02.06.2018 - 14:34
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Раненые находятся в тяжелом состоянии

В зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донецком направлении в результате снайперского огня ранения получили двое украинских военных. Об этом на брифинге заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Сегодня утром в результате боевых действий на Донецком направлении от огня вражеских снайперов получили ранения два наших защитника. Они были оперативно эвакуированы в медицинские учреждения. Состояние здоровья обоих защитников - тяжелое", - сообщил Мотузяник.

Он также отметил, что к 11:00 за сегодня уже было зафиксировано 9 прицельных обстрелов. В частности, провокации с применением гранатометов различных типов, пулеметов и стрелкового оружия наблюдались в основном на Донецком направлении в районе Гнутово, Тарамчука, Лебединского, Широкино, Водяного, Павлополя и шахты Бутовка.

Кроме того, обстрел из миномета калибра 82 мм был зафиксирован по защитникам Новотошковского на Луганском направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Объединенные силы в районе КПВВ "Майорское" привели в полную боеготовность.

 

Командование боевиков на Донбассе усиливает меры с целью захвата в плен украинских военных
Темы: Новости ООС    Теги публикации: Донбасс, обстрел, боевики  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
Украинский журналист на росТВ разозлил пропагандистов Кремля, напомнив о лжи Путина (видео)
На глазах полиции: мать погибшей Ирины Бережной облили зеленкой (видео)
В Киеве дети установили новый танцевальный рекорд: яркие фото
Тина Кароль выделила полмиллиона гривен на помощь детям
On Top