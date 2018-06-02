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Командування РФ на Донбасі прискорило доукомплектацію підрозділів, - розвідка

НовиниНадзвичайні події    02.06.2018 - 15:14
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com-abazia)

До підрозділів бойовиків вербують колишніх військовослужбовців

Російське командування на окупованому Донбасі прискорило доукомплектацію підрозділів бойовиків. Про це на брифінгу заявив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник з посиланням на дані Головного управління розвідки.

Зокрема, Мотузяник зазначив, що російське командування вживає заходів прискореної доукомплектації підрозділів окупаційних військ на Донбасі.

"Незважаючи на масове небажання місцевого населення бути причетними до злочинної діяльності російських окупантів, вербувальники змушені набирати поповнення за рахунок непридатних за станом здоров'я осіб та колишніх військовослужбовців, звільнених за порушення військової дисципліни", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Донбасі в результаті снайперського вогню поранено двох українських військових.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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