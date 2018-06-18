Командування РФ на Донбасі посилює окупаційні війська на Маріупольському напрямку, - ГУР

Посилення здійснюється за рахунок "МВС ДНР" та "Приазовського казачого війська"

Командування Российской Федерации (РФ) на Донбасі посилює окупаційні війська на Маріупольському напрямку. Про це з посиланням на дані розвідки у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Російське командування здійснює посилення окупаційних військ на Маріупольському напрямку за рахунок підрозділів зі складу т.зв. "МВС ДНР" та воєнізованих формувань "Приазовського казачого війська", - повідомив він.

Як зазначили у Міноборони, на окупованому Донбасі проводиться інтенсивна агітація серед місцевого населення для прискорення комплектування підрозділів цих "казаків". Зокрема, за інформацією ГУР, кандидатам обіцяють підвищене грошове забезпечення та забезпечення парадною формою, проте підписання контрактів з "казаками" не передбачено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що командування РФ на Донбасі формує снайперські підрозділи за рахунок росіян.