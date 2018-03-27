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Командование РФ на Донбассе призывает на службу бывших заключенных, - ГУР

НовостиОбщество    27.03.2018 - 13:48
Фото: боевики "ДНР" (facebook.com/abazia)
Фото: боевики "ДНР" (facebook.com/abazia)

Боевикам обещают снять ранее полученную судимость

Российское командование на территории оккупированного Донбасса наращивает боеспособность так называемых "армейских корпусов", привлекая на "службу" бывших заключенных. Об этом сообщили в Главном управлении разведки (ГУР) Минобороны Украины, передает пресс-центр Минобороны.

"В частности, отныне у оккупантов разрешено подписание контрактов с условно освобожденными, независимо от тяжести совершенных ими преступлений. Кроме того, российское оккупационное командование обещает указанной категории лиц снять ранее полученную судимость в случае привлечения их к выполнению "боевых задач", - сообщает разведка.

В то же время, молодежь призывного возраста на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей продолжает массово уклоняться от службы в соединениях и частях оккупантов. В связи с этим так называемые "военные комиссариаты" ОРДЛО активизировали поиски и усиления контроля выезда призывников за пределы населенных пунктов, в которых они проживают.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская разведка зафиксировала въезд на оккупированный Донбасс колонны спецтехники связи и радиоэлектронной борьбы Российской Федерации. По данным разведки, опознавательные знаки и эмблемы на российской военной технике были намеренно закрашены, а личный состав одето в военную форму разного типа и маскировочные халаты.

В Черкассах боевика "ДНР" приговорили к 12 годам заключения На оккупированном Донбассе "правоохранители" разыскивают лиц, не прибывших на "военные сборы", - ГУР
Теги публикации: ДНР, разведка  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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