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Командування РФ на Донбасі призиває на службу колишніх в’язнів, - ГУР

НовиниСуспільство    27.03.2018 - 13:48
Фото: бойовики "ДНР" (facebook.com/abazia)
Фото: бойовики "ДНР" (facebook.com/abazia)

Бойовикам обіцяють зняти раніше отриману судимість

Російське командування на території окупованого Донбасу нарощує боєздатність так званих "армійських корпусів", залучаючи на "службу" колишніх в’язнів. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки (ГУР) Міноборони України, передає прес-центр Міноборони.

"Зокрема, відтепер у окупантів дозволено підписання контрактів з умовно звільненими, незалежно від важкості скоєних ними злочинів. Крім того, російське окупаційне командування обіцяє зазначеній категорії осіб зняти раніше отриману судимість у разі залучення їх до виконання "бойових завдань", - повідомляє розвідка.

Водночас, молодь призовного віку на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей продовжує масово ухилятися від "служби" у з’єднаннях і частинах окупантів. У зв’язку з цим так звані "військові комісаріати" ОРДЛО активізували розшуки та посилення контролю виїзду призовників за межі населених пунктів, у яких вони проживають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що українська розвідка зафіксувала в’їзд на окупований Донбас колони спецтехніки зв’язку та радіоелектронної боротьби з Російської Федерації. За даними розвідки, розпізнавальні знаки та емблеми на російській військовій техніці були навмисно зафарбовані, а особовий склад вдягнено у військову форму різного типу та маскувальні халати.

У Черкасах бойовика "ДНР" засудили до 12 років ув’язнення На окупованому Донбасі "правоохоронці" розшукують осіб, які не прибули на "військові збори", - ГУР
Теги публікації: ДНР, розвідка  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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