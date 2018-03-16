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Командование РФ на Донбассе наращивает боеспособность своих подразделений за счет местного населения, - ГУР

НовостиПроисшествия    16.03.2018 - 13:12
Фото: боевик ДНР (facebook.com/abazia)
Фото: боевик ДНР (facebook.com/abazia)

На базе одной из частей оккупационных войск РФ осуществляется подготовка "призванных на сборы" местных жителей

Российское командование на оккупированном Донбассе наращивает боеспособность своих подразделений за счет местного населения. Об этом со ссылкой на информацию разведки на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк.

"Командование вооруженных сил Российской Федерации наращивает боеспособность подразделений российских оккупационных войск на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, в том числе за счет привлечения местного населения", - сообщил он.

По информации разведки, на базе одной из частей оккупационных войск РФ осуществляется подготовка "призванных на сборы" местных жителей, в возрасте от 18 до 50 лет.

"Российским оккупационным командованием предоставляются обещания привлеченным на сборы лицам, что те из них, кто пройдет подготовку, получат возможность пользоваться приоритетом при назначении на должности в подразделениях Вооруженных сил России", - сообщили в Минобороны.

Напомним, ранее сообщалось, что за минувшие сутки, 15 марта, боевики на Донбассе 4 раза обстреливали силы АТО.

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Темы: АТО    Теги: Российская Федерация, Донбасс, Новости АТО
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