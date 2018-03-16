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Командування РФ на Донбасі нарощує боєздатність своїх підрозділів за рахунок місцевого населення, - ГУР

НовиниНадзвичайні події    16.03.2018 - 13:12
Фото: бойовик ДНР (facebook.com/abazia)
Фото: бойовик ДНР (facebook.com/abazia)

На базі однієї з частин окупаційних військ РФ здійснюється підготовка "призваних на збори" місцевих мешканців

Російське командування на окупованому Донбасі нарощує боєздатність своїх підрозділів за рахунок місцевого населення. Про це з посиланням на інформацію розвідки на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України з питань АТО Дмитро Гуцуляк.

"Командування збройних сил Російської Федерації нарощує боєздатність підрозділів російських окупаційних військ на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей, у тому числі за рахунок залучення місцевого населення", - повідомив він.

За інформацією розвідки, на базі однієї з частин окупаційних військ РФ здійснюється підготовка "призваних на збори" місцевих мешканців, віком від 18 до 50 років. 

"Російським окупаційним командуванням надаються обіцянки залученим на збори особам, що ті з них, які пройдуть підготовку, отримають можливість користуватися пріоритетом при призначенні на посади у підрозділах Збройних сил Росії", - повідомили у Міноборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за минулу добу, 15 березня, бойовики на Донбасі 4 рази обстрілювали сили АТО.

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Темы: АТО    Теги: Російська Федерація, Донбас, Новини АТО
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