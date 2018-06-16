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Командування РФ на Донбасі формує снайперські підрозділи за рахунок росіян, - ГУР

НовиниНадзвичайні події    16.06.2018 - 15:59
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)
Фото: бойовики на Донбасі (facebook.com/abazia)

Розвідка розповіла про кадрове поповнення бойовиків на Донбасі

Російське окупаційне командування на Донбасі формує снайперські підрозділи за рахунок найманців з Росії. Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України Максим Праута з посиланням на Головне управління розвідки.

За словами Праути, російське окупаційне командування продовжує комплектувати підрозділи за рахунок російських найманців. Зокрема, перед відправленням на окупований Донбас найманці проходять підготовку в навчальних центрах російських приватних військових компаній.

"У подальшому зазначені особи призначаються на посади командирів диверсійно-розвідувальних груп, снайперів або виконують функції інструкторів у складі російсько-окупаційних військ. Зокрема, в 1 АК здійснюється формування снайперських підрозділів з числа кадрових військовослужбовців ЗС РФ і російських найманців, які пройшли підготовку на території Росії", - додав Праута.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли опорний пункт під Авдіївкою, поранено українського військового.

 

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, розвідка, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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