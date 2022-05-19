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Командование остается на "Азовстали". Украинские бойцы записали видео из Мариуполя

Фото: Азовсталь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламарь записал новое видео. В нем он сообщил, что сейчас на "Азовстали" проходит спецоперация, детали которой не разглашает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

На видео Святослав Паламарь сказал, что он и все командование находится на территории завода "Азовсталь".

"Продолжается определенная операция, деталей которой я не буду разглашать. Спасибо миру и спасибо Украине за поддержку. Увидимся!",- сказал он наконец.

Напомним, 17 мая, с территории завода "Азовсталь" выехало не менее семи автобусов с украинскими защитниками. Колонну сопровождает российская бронетехника.

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