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Командование ОС прогнозирует эскалацию ситуации на Донбассе после отмены миссии ОБСЕ

Автор: Мария Кучерявец, Олег Черныш

Россия с 30 сентября планирует отменить мониторинговую миссию ОБСЕ на своих пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково". Что может вызвать эскалацию ситуации на Донбассе.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев.

"В случае принятия такого решения, Россия обеспечит беспрецедентные возможности бесконтрольного завоза материально-технических средств, военной техники, вооружения, боеприпасов - для обеспечения длительного содержания оккупационных войск в ОРДЛО и ведения боевых действий против группировок Объединенных сил. Учитывая указанное, возникновение локальных обострений на линии боевого столкновения не исключается", - рассказал Наєв.

По его словам, РФ уже неоднократно заявляла о решении ограничить функции представителей ОБСЕ, которые выполняют задачи в пределах оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, в частности на неконтролируемых участках государственной границы.

"Несмотря на соответствующие заявления со стороны РФ, можно предположить, что это является очередной попыткой давить на руководство нашего государства", - добавил Наев.

Напомним, командующий Объединенных сил ВСУ также отметил, что основная цель провокаций пророссийских боевиков - это демонстрация силы и безнаказанности.

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