Командування бойовиків на Донбасі посилює заходи з метою захоплення в полон українських військових

Бойовики продовжують заходи по посиленню розвідувально-диверсійної і контрснайперської роботи

Командування російських окупаційних військ на Донбасі продовжує заходи щодо посилення розвідувально-диверсійної і контрснайперської роботи з метою захоплення в полон українських військовослужбовців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що також спостерігається активізація застосування снайперських розрахунків з метою збільшення втрат особового складу в передових підрозділах Збройних сил України.

Крім того, внаслідок відводу противником з передової окремих підрозділів, укомплектованих переважно російськими військовослужбовцями, спостерігається зростання кількості злочинів, скоєних ними проти місцевого населення.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що бойовики на Донбасі взяли в полон українського військовослужбовця, про зникнення якого стало відомо 24 травня.