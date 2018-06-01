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Командування бойовиків на Донбасі посилює заходи з метою захоплення в полон українських військових

НовиниСуспільство    01.06.2018 - 13:02
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)
Ілюстративне фото (facebook.com/ato news)

Бойовики продовжують заходи по посиленню розвідувально-диверсійної і контрснайперської роботи

Командування російських окупаційних військ на Донбасі продовжує заходи щодо посилення розвідувально-диверсійної і контрснайперської роботи з метою захоплення в полон українських військовослужбовців. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Повідомляється, що також спостерігається активізація застосування снайперських розрахунків з метою збільшення втрат особового складу в передових підрозділах Збройних сил України.

Крім того, внаслідок відводу противником з передової окремих підрозділів, укомплектованих переважно російськими військовослужбовцями, спостерігається зростання кількості злочинів, скоєних ними проти місцевого населення.

Нагадаємо, 29 травня повідомлялося, що бойовики на Донбасі взяли в полон українського військовослужбовця, про зникнення якого стало відомо 24 травня.

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Темы: Новини ООС    Теги публікації: Донбас, бойовики  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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