Командование Армии обороны Израиля не исключает сухопутную операцию против ХАМАС

Обстрелы прошли во время празднования израильтянами Дня Иерусалима. Он провозглашён в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны.

"Армия обороны Израиля предупредила, что рассматривает все варианты ответа, включая сухопутную операцию", - пишет издание.

В ответ на проведённые в понедельник обстрелы ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа, контролируемому ХАМАС. Израильская сторона заявляет о гибели восьми боевиков в результате этих операций.

В свою очередь, палестинская сторона утверждает, что в секторе Газа погибли 20 человек, включая девять детей. Ещё 65 человек ранены.