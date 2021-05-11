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Командование Армии обороны Израиля не исключает сухопутную операцию против ХАМАС

Новина українською → Иерусалим, Вторник 11 мая 2021 04:55
Командование Армии обороны Израиля не исключает сухопутную операцию против ХАМАС Фото: в Израиле могут объявить сухопутную операцию (minagro.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Командование Армии обороны Израиля заявило, что рассматривает возможность проведения сухопутной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС. Такое заявление прозвучало после того, как запустили более 150 ракет по Иерусалиму и югу Израиля.

Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обстрелы прошли во время празднования израильтянами Дня Иерусалима. Он провозглашён в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны.

"Армия обороны Израиля предупредила, что рассматривает все варианты ответа, включая сухопутную операцию", - пишет издание.

В ответ на проведённые в понедельник обстрелы ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа, контролируемому ХАМАС. Израильская сторона заявляет о гибели восьми боевиков в результате этих операций.

В свою очередь, палестинская сторона утверждает, что в секторе Газа погибли 20 человек, включая девять детей. Ещё 65 человек ранены.

РБК-Украина писало, что на Храмовой горе в Израиле возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией. Пострадали около 180 участников беспорядков, а также девять сотрудников правоохранительных органов.

Также столкновения произошли в ночь на 8 мая. В результате пострадали более 200 человек.

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