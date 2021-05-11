Командование Армии обороны Израиля не исключает сухопутную операцию против ХАМАС
Командование Армии обороны Израиля заявило, что рассматривает возможность проведения сухопутной операции против боевиков палестинского движения ХАМАС. Такое заявление прозвучало после того, как запустили более 150 ракет по Иерусалиму и югу Израиля.
Об этом сообщает Jerusalem Post.
Обстрелы прошли во время празднования израильтянами Дня Иерусалима. Он провозглашён в честь перехода под контроль Израиля восточной части Иерусалима после Шестидневной войны.
"Армия обороны Израиля предупредила, что рассматривает все варианты ответа, включая сухопутную операцию", - пишет издание.
В ответ на проведённые в понедельник обстрелы ВВС Израиля нанесли серию ударов по сектору Газа, контролируемому ХАМАС. Израильская сторона заявляет о гибели восьми боевиков в результате этих операций.
В свою очередь, палестинская сторона утверждает, что в секторе Газа погибли 20 человек, включая девять детей. Ещё 65 человек ранены.
РБК-Украина писало, что на Храмовой горе в Израиле возобновились столкновения между находящимися там мусульманами и полицией. Пострадали около 180 участников беспорядков, а также девять сотрудников правоохранительных органов.
Также столкновения произошли в ночь на 8 мая. В результате пострадали более 200 человек.