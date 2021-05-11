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Командування армії оборони Ізраїлю не виключає сухопутну операцію проти ХАМАС

Новость на русском → Єрусалим, Вівторок 11 травня 2021 04:55
Командування армії оборони Ізраїлю не виключає сухопутну операцію проти ХАМАС Фото: в Ізраїлі можуть оголосити сухопутну операцію (minagro.gov.ua)
Автор: Артур Родивилов

Командування армії оборони Ізраїлю заявило, що розглядає можливість проведення сухопутної операції проти бойовиків палестинського руху ХАМАС. Така заява прозвучала після того, як запустили понад 150 ракет по Єрусалиму і півдню Ізраїлю.

Про це повідомляє Jerusalem Post.

Обстріли пройшли під час святкування ізраїльтянами дня Єрусалиму. Він проголошений на честь переходу під контроль Ізраїлю східній частині Єрусалиму після Шестиденної війни.

"Армія оборони Ізраїлю попередила, що розглядає всі варіанти відповіді, включаючи сухопутну операцію", - пише видання.

У відповідь на проведені в понеділок обстріли ВПС Ізраїлю завдали серію ударів по сектору Газа, контрольованому ХАМАС. Ізраїльська сторона заявляє про загибель восьми бойовиків в результаті цих операцій.

У свою чергу, палестинська сторона стверджує, що в секторі Газа загинули 20 осіб, включаючи дев'ять дітей. Ще 65 людей поранені.

РБК-Україна писало, що на Храмовій горі в Ізраїлі поновилися сутички між знаходяться там мусульманами і поліцією. Постраждали близько 180 учасників заворушень, а також дев'ять співробітників правоохоронних органів.

Також зіткнення сталися в ніч на 8 травня. В результаті постраждали понад 200 осіб.

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