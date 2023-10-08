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Командні центри, штаби та мечеті: Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах у секторі Газа

Неділя 08 жовтня 2023 05:35
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Командні центри, штаби та мечеті: Ізраїль завдав ударів по військових об'єктах у секторі Газа
Автор: Константин Широкун

Ізраїльська винищувальна авіація завдала серії ударів по мечетях у секторі Газа. Повідомляється, що бойовики ХАМАС використовували релігійні об'єкти у військових цілях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Збройних Сил Ізраїлю.

"Винищувачі ЦАХАЛ завдали авіаударів по двох об'єктах військової інфраструктури, розташованим у мечетях, які використовувалися терористичною організацією ХАМАС у секторі Газа для атак проти Ізраїлю", - йдеться в повідомленні Збройних сил.

Також війська завдали ударів по польових штабах, а також оперативному командному центру ХАМАС та по оперативному командному посту радикального угрупування "Ісламський джихад".

Що було раніше

Нагадаємо, що вчора вранці, 7 жовтня, бойовики терористичного угруповання ХАМАС проникли на територію Ізраїлю із Сектору Газа, а також влаштували масований ракетний удар містами Ізраїлю. Наразі тривають бої між Армією Ізраїлю та бойовиками, але не виключається подальше вторгнення ізраїльських військ у Сектор Гази.

Пізно ввечері стало відомо, що війська Ізраїлю перекидають техніку до сектору Газа. На півдні країни було помічено колони з танками "Меркава".

Пізніше президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати подбають про те, щоб Ізраїль отримав всю необхідну допомогу і зміг захищати себе від терористичної загрози.

Усі подробиці нападу ХАМАС на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

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