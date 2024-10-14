Командири РФ, ймовірно, заохочують страти українських військовополонених, - ISW

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт американського Інституту вивчення війни (ISW).

Перш ніж зробити висновок, аналітики нагадали останню відому ситуацію про страту полонених українців. Зокрема, вчора проект OSINT повідомив, що 10 жовтня росіяни стратили дев'ятьох українських військовополонених біля села Зелений Шлях Курської області.

Як повідомляється, українські оператори безпілотників несподівано зіткнулися з російськими силами в районі, який, ймовірно, вважали за близький тил, і потрапили під російський вогонь. Зіткнувшись з обмеженою кількістю боєприпасів, вони змушені були здатися, після чого росіяни взяли їх як полонених.

Зображення страти свідчить про те, що російські сили роззброїли, вишикували, розділи та розстріляли українських військовополонених. В ISW нагадали, що Женевська конвенція забороняє кару військовополонених або осіб, які явно "виведені з ладу".

Висновки ISW

Аналітики пишуть, що нещодавно спостерігали зростання числа страт українських військовополонених росіянами по всій лінії фронту. Експерти дійшли висновку, що командири РФ, ймовірно, потурають, заохочують або безпосередньо віддають накази про страту військовополонених.

Найбільший поодинокий випадок страти українських полонених стався 1 жовтня, коли війська РФ стратили 16 бійців України на Покровському напрямку.

"ISW продовжує відслідковувати кадри та повідомлення про страти українських військовослужбовців російськими військовослужбовцями та спостерігає ширшу тенденцію російських зловживань щодо українських військовополонених на різних ділянках фронту, які, мабуть, були дозволені, якщо не прямо схвалені, окремими російськими командирами", - йдеться у звіті.